Dólar fecha na maior cotação desde novembro, a R$ 5.66

O dólar comercial fechou esta terça-feira (2) em alta de 1,17% ante o real, cotado a R$ 5,666 na venda, no maior patamar desde o dia 3 de novembro do ano passado, quando atingiu R$ 5,762.

O dólar subiu mesmo depois de um leilão de moeda à vista realizado pelo Banco Central, com os investidores reagindo à decisão do presidente Jair Bolsonaro de zerar alíquotas incidentes sobre o óleo diesel e elevar os impostos para instituições financeiras.

Bolsonaro editou um decreto e uma medida provisória para reduzir a zero as alíquotas do PIS/Cofins incidentes sobre a comercialização e a importação do combustível, por dois meses, e do gás de cozinha, sem um prazo definido.

Já o Ibovespa, principal índice acionário da B3, a bolsa brasileira, operava em alta durante o pregão desta terça. Por volta das 17h01, os ganhos eram de 1,19%, aos 111.647 pontos.

Maiores altas