Atleta de MS cita ‘superação’ ao ganhar etapa nacional pela 1ª vez

Arthur Mariano sobe ao lugar mais alto depois de ‘bater na trave’

Aos 23 anos, Arthur Mariano subiu ao lugar mais alto do pódio de uma etapa Open do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, domingo (28). Ao lado de Guto (RJ), o representante de Mato Grosso do Sul venceu na final disputada no CDV (Centro de Desenvolvimento do Voleibol), em Saquarema (RJ), Adrielson/ Renato Andrew (PR/PB) por 2 sets a 1 (21/15, 14/21 e 15/13).

“Agradeço muito pela torcida da minha família e amigos. Esse torneio foi de muita superação. O Guto sentiu-se mal em um jogo, e ainda assim jogou demais”, disse o paulista nascido em Ilha Solteira (SP), mas radicado em Três Lagoas.

Desde 2020, Arthur mora e treina no Rio de Janeiro. “Nós já tínhamos chegado tão perto de um título outras vezes e deixamos escapar, agora ter essa sensação de conquista é muito boa”, acrescentou o atleta, em entrevista ainda na arena, logo depois da decisão.

O jogador chegou ao ouro depois de três pratas com Guto, e outras duas com Adrielson, na temporada anterior. Esta foi a quinta final vencida pelo carioca em eventos de Open do Circuito Brasileiro. O defensor, de 28 anos, destacou o entrosamento com o parceiro de equipe.

“Mais uma vez o Arthur foi muito importante, me ajudando muito a todo momento. Esse campeonato foi de superação, a gente tentou não passar para ninguém o que estávamos sentindo, e seguimos em frente”, disse o jogador, que já foi parceiro do campo-grandense Saymon. “Este jogo eu já sabia que seria disputadíssimo, com dois times que se conhecem muito. Agora a gente quer aproveitar, e curtir o ouro que demorou um pouco, mas veio.”

