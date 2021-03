Reinaldo Azambuja alerta para fake news sobre combate à covid-19

Em entrevista coletiva à imprensa nesta terça-feira (2), o governador Reinaldo Azambuja fez um alerta para fake news relacionadas ao combate à Covid-19 espalhadas em redes sociais por pessoas “que não têm compromisso nenhum com a verdade”.

Desde ontem (1°) circula na internet vídeo em que um homem, sem se identificar, acusa o Governo do Estado de deixar leitos de UTI abandonados no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande. Ele ainda diz que Mato Grosso do Sul está em lockdown, o que é mentira.

Para esclarecer o caso, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) emitiu uma nota explicando que as camas hospitalares depositadas no centro de convenções pertenciam aos hospitais de campanha desativados na Capital e em Ponta Porã.

A secretaria ainda teve que explicar a diferença entre camas hospitalares e leitos de UTI, que “precisam de profissionais especializados que fazem a gestão e manuseio correto de pacientes”.

Ao alertar sobre a fake news, Reinaldo Azambuja afirmou que o Governo do Estado tem responsabilidade no enfrentamento à pandemia e disse que a SES está desempenhando um bom trabalho para preservar vidas.

“Eu não quero polemizar. Meu lado é preservar a ciência. Por isso Mato Grosso do Sul está se saindo bem no controle da pandemia em relação aos outros estados”, pontuou. “Que as pessoas possam ter consciência, evitar aglomerações e manter o uso de máscaras”, completou.