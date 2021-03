Dólar fecha em leve queda de 0,09%, a R$ 5,601

O dólar comercial fechou esta segunda-feira (1) em queda de 0,09% ante o real, cotado a R$ 5,601 na venda. Sexta-feira (26), o dólar comercial fechou com valorização de 1,66%, vendido a R$ 5,606. A moeda acumulou alta de 4,09% na semana passada e de 2,39% em fevereiro.

Fonte de preocupação do mercado no mês passado, o mercado de títulos nos EUA se acalmava, com os rendimentos dos títulos de dez anos caindo ante máximas recentes, aliviando temporariamente temores de que os principais bancos centrais possam apertar suas políticas monetárias diante de riscos inflacionários.

No Brasil, investidores acompanhavam com cautela as perspectivas para as contas públicas, em meio às discussões de mais ajuda financeira para a população vulnerável afetada pela pandemia.

O Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, está em alta desde a abertura e sobe 1,21% aos 111.372 pontos.

Maiores altas HAPV3.SA +4,97% R$ 16,27 KLBN11.SA +4,82% R$ 30,89 JBSS3.SA +4,8% R$ 27,06 VALE3.SA +4,71% R$ 98,97 USIM5.SA +4,13% R$ 16,91

Maiores baixas PCAR3.SA -64,95% R$ 23,94 CIEL3.SA -5,56% R$ 3,40 YDUQ3.SA -4,65% R$ 28,72 HYPE3.SA -3,08% R$ 31,77 SBSP3.SA -3,02% R$ 35,69