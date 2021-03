Aulas da Rede Estadual voltam com limitação de alunos por sala e período

Joaquim Murtinho deve receber 160 alunos em cada período dos 1.800 que estão matriculados

As aulas da Rede Estadual de Ensino (REE) começaram nesta segunda-feira (01) em Mato Grosso do Sul. Na tarde de hoje, O Estado Online acompanhou a acolhida dos alunos do período vespertino da Escola Estadual Joaquim Murtinho, em Campo Grande.

Na entrada, os alunos passam por aferição de temperatura onde também realizam a higienização das mãos com álcool em gel. No pátio do colégio, eles aguardam as orientações do diretor e em seguida são levados para as salas acompanhados pelo professor responsável.

Com 1.800 matriculados, o colégio irá funcionar com capacidade máxima de 160 alunos por período, sendo 18 em cada sala. Para cumprir com as regras de biossegurança, a instituição dividiu a presença dos adolescentes em dias diferentes conforme o ano cursado.

“Estamos recebendo os alunos por escalas, arrumando as salas de forma a manter o distanciamento, estamos distribuindo máscaras e orientando os alunos sobre como vai ser o ensino remoto. Nós vamos ter duas semanas de ensino presencial escalonado para informações e depois voltamos para o remoto até abril”, explica o diretor da escola, Cláudio Morinigo.

Após esse período de teste, a Secretaria de Estado de Educação (SED) decide se em abril as escolas estaduais devem continuar com ensino remoto ou aderir ao híbrido, onde as aulas são intercaladas presencialmente e online.

Para receber os estudantes durante o mês de março, o colégio realizou adaptações nas dependências. As salas foram equipadas nas entradas e nos espaços internos com suportes e dispensers de álcool em gel. Cartazes com orientação da obrigatoriedade da máscara também foram fixados em diversos pontos.

Veja Mais:

Sony deixará de vender TVs, câmeras e fones no Brasil neste mês