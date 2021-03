Sony deixará de vender TVs, câmeras e fones no Brasil neste mês

A saída da Sony pode reduzir a concorrência no mercado brasileiro de TVs, no qual se destacam marcas como Samsung, LG e TCL. A empresa havia anunciado a Z8H, primeira TV 8K com selo de ideal para PS5 no país, dias antes de revelar o encerramento de suas atividades na fábrica em Manaus.

A unidade fabril foi vendida para a Mondial produzir TVs, micro-ondas e aparelhos de ar condicionado. A japonesa não entra em detalhes sobre os motivos para essa decisão, mencionando apenas “o ambiente recente de mercado e a tendência esperada para os negócios”. A Sony garante que manterá o pós-venda e suporte de reparo “pelo tempo necessário, estando em conformidade com os regulamentos e requisitos locais de proteção aos consumidores… e de garantia de produtos”. Isso provavelmente significa que, daqui a 12 meses – quando acaba a garantia dos produtos vendidos agora – deve ficar bem mais difícil encontrar peças para reparo e substituição. (Com informações: Tecnoblog)