Sul-Mato-Grossense começa em ‘silêncio’

Estádios vazios serão grande problema, diz dirigente de clube

Sem público nos estádios por conta da pandemia da COVID-19 e sem transmissão pela TV na primeira rodada, começa neste domingo (28) a primeira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2021. O maior torneio do Estado inicia de maneira “invisível” para os torcedores e para uma parte dos times, principalmente para aqueles que não vão jogar neste domingo, como é o caso do Operário, maior campeão do torneio, com 11 títulos, e do Serc, de Chapadão do Sul, com 2 títulos.

Às 15h, no Douradão, o DAC recebe o Aquidauanense, pelo Grupo A. No mesmo horário, mas pelo outro grupo, o Comercial e o União/ABC se enfrentam no Morenão e o Três Lagoas visita o Costa Rica, no Laertão. Completando a rodada, pelo Grupo A, às 17h, o Águia Negra joga contra o Novo, no Ninho da Águia, em Rio Brilhante.

Para o presidente do Águia Negra, atual campeão do torneio, Iliê Vidal, os estádios vazios são um grande problema já que podem acarretar na perda de rendas, como a compra de ingressos. “É mais uma dificuldade, porque não vamos ter renda vindo dos torcedores. É um recurso a menos nos cofres dos clubes.” As partidas na TV só serão transmitidas a partir da terceira rodada do campeonato, com apenas um jogo por rodada.

Campeonato com novo formato

A nova configuração do campeonato tirou a emoção da final e trouxe confusão para os torcedores mais antigos entenderem a forma que será realizada a disputa. Para a primeira fase, os dez times foram separados em dois grupos e vão se enfrentar em turno e returno.

Os três melhores clubes de cada um dos grupos vão para a segunda e última fase, já os últimos colocados de ambas as chaves serão rebaixados para a Série B. O Grupo A é formado por: Águia Negra, Aquidauanense, Dourados, Novo e Operário. Já o Grupo B tem: Comercial, Costa Rica, Serc, Três Lagoas e União/ABC.

