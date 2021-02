Seis passeios inesquecíveis na Mata Atlântica

Já não é novidade que os turistas têm buscado cada vez mais destinos para fugir da rotina agitada e ter um momento de descanso. No entanto, a responsabilidade de preservação da fauna e flora e a preocupação com o meio ambiente também são levados em conta na hora de escolher o momento de lazer. Em 1º de março é celebrado o Dia do Turismo Ecológico, data que teve surgimento oficial no Brasil em 1988.

Conhecido também como ecoturismo, nessa modalidade, o objetivo principal é estimular a consciência ecológica dos viajantes. O turista tem a oportunidade de conhecer lugares com belezas naturais preservadas e interagir com a cultura local por meio de atividades que não trazem nenhum impacto ao meio ambiente, garantindo a sobrevivência dos biomas nativos.

Busca por ambientes para tranquilidade e energização, conexão com a natureza, desligamento das atividades do meio urbano, mergulho em águas cristalinas e trilhas em meio à vegetação são alguns atrativos que o ecoturismo traz. Segundo levantamento da Demanda Turística Internacional, realizado pelo Ministério do Turismo, o Brasil é considerado um dos principais destinos de turismo ecológico no mundo. “O ecoturismo, sem dúvidas, é um grande atrativo. Ele não só traz benefícios para a saúde mental dos viajantes, como também auxilia no desenvolvimento de uma preocupação ambiental que todos devemos ter”, afirma o diretor-geral da Serra Verde Express, Adonai Aires de Arruda Filho.

A Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade e hoje é considerada um dos biomas mais ameaçados do planeta, contando com apenas 12,5% de suas florestas originais. Localizada nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, a maior área preservada contínua da Mata Atlântica, a Grande Reserva, conta com cerca de 80 negócios de turismo sustentável, biodiversidade numerosa e muitas opções de turismo ecológico. Confira cinco sugestões de passeios de ecoturismo para realizar na Grande Reserva Mata Atlântica.

Salto dos Macacos

Localizada em Morretes, no Paraná, a cachoeira de 70 metros conta com atrativos como o tobogã natural que desce pela parede de pedras e cai sobre uma piscina natural de onde é possível enxergar o conjunto de montanhas do Marumbi. Para chegar até lá, é preciso percorrer uma trilha imersa na natureza que leva em torno de duas horas para ser concluída. Para evitar que turistas permaneçam em meio à mata após anoitecer, a subida funciona apenas entre 7h e 9h da manhã.

