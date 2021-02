Declaração do Imposto de Renda começa dia 1º

Começa nesta segunda-feira (1°) o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF). Até o dia 30 de abril, a Receita Federal espera receber 447 mil declarações em Mato Grosso do Sul.

Para ajudar os contribuintes que têm dúvidas ou nunca fizeram a declaração, professores e alunos da Estácio Campo Grande vão oferecer atendimento gratuito pela plataforma Teams. O atendimento à comunidade é uma iniciativa do NAF (Núcleo de Atendimento Fiscal) da Estácio Campo Grande.

No NAF, além de tirarem as dúvidas, os contribuintes também conseguem ficar com o recibo e comprovante da declaração. Para ser atendido no NAF da Estácio Campo Grande, é necessário enviar um e-mail para o endereço

.Os professores e alunos que atuam no núcleo retornarão o contato e, se possível, vão fazer uma chamada pelo Teams com o contribuinte. Os atendimentos podem ser agendados pelo e-mail naf. fescg@estacio.br

