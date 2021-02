Soraya T. apresenta na Câmara o “Fórum de Integração MS Certo”

A senadora Soraya Thronicke esteve, na noite de segunda-feira (22), na Câmara Municipal de Campo Grande, onde se reuniu com alguns vereadores para apresentar o “Fórum de Integração MS Certo”, iniciativa que irá debater as demandas prioritárias e políticas públicas nas áreas de saúde, educação, desenvolvimento, habitação, segurança, mobilidade urbana, esporte, cultura e infraestrutura em todo Mato Grosso do Sul.

Entre os meses de março e dezembro, serão realizadas uma série de reuniões nas principais cidades sul-mato-grossenses. O Fórum, de caráter itinerante, vai contar com a participação de prefeitos, vereadores, líderes empresariais, além de técnicos e profissionais convidados. O objetivo, segundo a senadora, é levantar informações a respeito das necessidades de cada região.

O Projeto deverá, também, atuar junto à Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste) e ao Poder Executivo Federal para trazer recursos que atendam às demandas dos municípios com o Programa Wi-Fi Brasil, do Ministério das Comunicações.

A reunião contou ainda com a presença dos vereadores Tabosa, Coronel Alírio Villasanti, João César Mattogrosso e Papy. O lançamento do Fórum deve acontecer já no mês de março.

(Com informações: CMCG)