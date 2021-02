Homem é preso por porte ilegal após polícia encontrar arma escondida em colchão

Homem de 58 anos foi preso por porte ilegal de arma nesta terça-feira (23) após a polícia encontrar um revólver calibre 38 no colchão do suspeito. O caso ocorreu em Brasilândia, a 400km da Capital.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem andava armado pelas ruas da cidade realizando ameaças contra algumas pessoas com quem teria desentendimentos. Diante dos fatos, foi expedido mandado de busca e apreensão na residência do homem.

O suspeito foi

conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante delito. A pena prevista para o crime de posse ilegal de arma de fogo é de 1 a 3 anos de reclusão.

Veja Mais:

Escolas de Educação Infantil da Capital passam por reformas