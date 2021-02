Vídeo: PMA resgata tamanduá-bandeira em bairro da Capital

A Polícia Militar Ambiental (PMA) resgatou nesta segunda-feira (22) um tamanduá-bandeira que circulava há dias na região do bairro Santa Luzia, em Campo Grande. Antes o animal estaria andando em área de vegetação, mas hoje ele teve que ser capturado pelos policiais após entrar em área residencial.

Moradores do bairro relataram para a PMA que o tamanduá entrou em um barracão que servia como depósito. No local, a equipe conseguiu capturar o animal com apoio de cambões e caixa de contenção. Ele foi encaminhado sem ferimentos ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

Confira o vídeo na íntegra:

