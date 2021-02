Forças de segurança pública de MS vão receber 590 viaturas em 2021

O governador Reinaldo Azambuja entregou nesta segunda-feira (22) veículos para potencializar os setores da agricultura familiar e da segurança pública de Mato Grosso do Sul. Ao todo, serão repassados para Campo Grande, e também para municípios do interior, 28 motoniveladoras. Além de 127 viaturas para as polícias Civil e Militar, e ainda para o Corpo de Bombeiros do Estado.

Ao todo, 43 veículos ficarão na Capital e os outros 84 irão para 63 municípios do interior. O vernador aproveitou para anunciar que, até o fim do ano, serão entregues 590 veículos.

Com investimento de R$ 23,8 milhões, as viaturas adquiridas por meio de quatro processos de compra fazem parte de uma parceria firmada entre Governo do Estado, Bancada Federal e Ministério da Justiça. Confira abaixo os detalhes.

Foram entregues 82 SUV 4X4 para a Polícia Civil, 20 SUV 4X4 para a PM, 10 SUV 4X4 ao Batalhão de Polícia de Choque, duas caminhonetes 4X4 ao Bope, cinco para a Polícia Rodoviária Estadual e três para o DOF e cinco Unidades de Resgate para o Corpo de Bombeiros Militar.