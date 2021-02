Botafogo apresenta Marcelo Chamusca como novo treinador

Retorno à Série A é o principal objetivo, diz técnico

O Botafogo apresentou oficialmente, nesta segunda-feira (22), Marcelo Chamusca como seu novo treinador. O técnico que chegou com o auxiliar técnico Caio Autuori e com o preparador físico Roger Gouveia, terá o desafio de conduzir o time carioca na próxima edição da Série B do Brasileiro com um objetivo claro, o acesso.

Em sua primeira entrevista como novo técnico do Alvinegro (realizada por videoconferência), Chamusca mostrou que está motivado para enfrentar o desafio: “Prometo muita entrega e dedicação diuturnamente para que possamos conquistar juntos os objetivos principais do Botafogo para essa temporada. O principal é o acesso para a elite do futebol brasileiro. Estou muito feliz, motivado e consciente do desafio que vamos enfrentar. Uma empolgação muito grande por essa mescla da grandeza do clube e a profissionalização com o projeto que nos foi oferecido. Isso fez com que a gente aceitasse para iniciarmos essa trajetória”.