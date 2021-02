Dólar tem alta de 1,27% por reação a mudanças

O dólar comercial fechou nesta segunda-feira (22) em alta de 1,27% ante o real, cotado a R$ 5,454 na venda, após a indicação do general Joaquim Silva e Luna para assumir os cargos de conselheiro e presidente da Petrobras feita pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na sexta-feira (19) a noite afetou os mercados.

Já a A bolsa de valores brasileira, a B3, opera em forte queda. Às 15h36 (em Brasília), o Ibovespa caía 3,84%, a 113.876 pontos, pressionado pelo tombo nas ações da Petrobras, que têm peso de 10,27% no índice. Mais cedo, o Ibovespa chegou a recuar mais de 5%. Veja mais cotações.

Perto do mesmo horário, as ações ordinárias (PETR3) derretiam 19,23%, a R$ 21,89, e as preferenciais (PETR4) tinham baixa de 18,59%, a R$ 22,25.

Maiores altas no mercado de ações LAME4.SA +20,29% R$ 29,05 EMBR3.SA +8,52% R$ 12,61 CIEL3.SA +4,76% R$ 3,74 SUZB3.SA +3,77% R$ 77,86 KLBN11.SA +3,51% R$ 30,66

Maiores baixas PETR4.SA -20,45% R$ 21,74 PETR3.SA -20% R$ 21,68 BBAS3.SA -11% R$ 29,04 BRDT3.SA -7,74% R$ 21,09 UGPA3.SA -7,13% R$ 21,23