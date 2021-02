Programa vai comprar alimentos de 132 pequenos agricultores de MS

Mato Grosso do Sul está inserido na segunda etapa do Programa de Aquisição Alimentar (PAA), que vai beneficiar 132 pequenos produtores de 10 municípios. Serão R$ 858 mil injetados na agricultura familiar, com retorno para instituições que atuam na Assistência Social e atendem famílias em situação de vulnerabilidade.

O PAA na modalidade de compra com doação simultânea é realizado pelo governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Social. Na primeira etapa, realizada em 2020, foram beneficiados 395 agricultores familiares, 78 instituições e 12 municípios, que somaram R$ 2,565 milhões. A partir da assinatura, a Semagro inicia o processo dos convênios com os municípios.

A secretaria também fará a chamada pública para habilitar os produtores. Cada agricultor habilitado receberá um cartão em que o recurso será depositado diretamente. Para estar apto, o produtor tem de oferecer no mínimo três diversidades de culturas.

“O programa é importante porque ele dá segurança ao segmento da Agricultura Familiar e atende a população mais carente. Isso vai ao encontro com o que o governador Reinaldo Azambuja nos orienta sempre de integrar as ações para beneficiar várias cadeias”, disse o secretário Jaime Verruck.

