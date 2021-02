Após tombo de Caio em festa, câmeras 24 horas saem do ar

Após tombo durante a festa do BBB 21 (TV Globo), o participante Caio vai se resguardar no quarto cordel até o fim da noite. Ele quer se recuperar das dores causadas pela queda, preocupante após ele ter fraturado o pé na prova do líder de quinta-feira (18).

O tombo foi provocado após Caio escorregar no piso molhado, quando entrava na casa vindo do jardim. Ele foi amparado por seu amigo Rodolffo e a cantora Pocah.

Logo após o acidente, as câmeras que transmitem o reality show pela Globoplay saíram do ar, o que provocou reclamações dos fãs pelas redes sociais. Por volta de 0h35, as câmeras principais, as da cozinha da xepa/vip, sala de estar, jardim, academia, piscina, confessionário, quarto cordel e quarto colorido pararam a transmissão.

Naquele momento, Caio estava sendo socorrido após o tombo, e Karol Conká e Juliette falavam sobre as brigas do dia anterior.

Segundo o perfil oficial no Twitter do brother, após a queda o fazendeiro foi atendido pela equipe médica do programa. Ele Ffoi submetido a um raio-X, que não mostrou piora da fratura no pé esquerdo.

Ainda durante o show da cantora Daniela Mercury, 55, que convocou os brothers a formar um trenzinho e circular pela casa, Pocah levou um tombo, mas se levantou com a ajuda de Arthur e continuou dançando muito.