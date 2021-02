Cerca de 90% das prefeituras ainda não iniciaram ano letivo nas escolas

Pelo menos 90% das cidades de Mato Grosso do Sul não retomaram as aulas nas escolas municipais em 2021. A informação é da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), que aguarda uma reunião com a SED (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul) para discutir o início do ano letivo, já que os trabalhadores da área não se sentem seguros para o retorno presencial. Alguns municípios devem seguir o modelo adotado para as escolas estaduais que, até então, pode ser híbrido.

A previsão é de que a Rede Estadual de Ensino volte a ter aulas a partir do dia 1º de março. Bonito é um dos municípios que aguarda a decisão da SED para definir como será a retomada das escolas municipais. No município, as aulas estão previstas para voltar no dia 1º de março. “O município sempre acompanha o Estado.

A SED não deu 100% de certeza de que a volta será remota ou não. Então, até que a gente tenha essa posição, estamos trabalhando e nos preparando para a volta remota, mas isso não impede que, daqui a 15, dias volte híbrido”, explicou a secretária da Semec (Secretaria de Educação e Cultura), Eliana Maria Rafael Fregatto.

Segundo a secretária, o protocolo de biossegurança para o retorno das aulas ainda está no comitê para aprovação. “Por isso, estamos nos preparando para três situações: remoto, híbrido, ou, futuramente, presencial”, reforçou. De acordo com a Fetems, dia 1º de março foi escolhido para o retorno das aulas municipais na maioria dos municípios do Estado, como Dourados, Corumbá, Aquidauana, Ponta Porã, Rio Negro e Coxim.

