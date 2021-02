Secretária Nacional elogia assistencialismo em Campo Grande

A Secretária Nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Mariana Neris, visitou, na quinta-feira (18), duas unidades de acolhimento que integram a rede de Assistência Social de Campo Grande.

Acompanhada pela vice-prefeita Adriane Lopes, pelo secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes da Silva e pela secretária-adjunta, Thelma Fernandes, ela conheceu a estrutura de atendimento das unidades, conversou com funcionários e ouviu depoimentos de acolhidos que tiveram a vida transformada após o atendimento nos espaços.

A primeira visita foi na Unidade Institucional em Residência Inclusiva I, localizada no Jardim dos Estados, que oferece o serviço de acolhimento para pessoas com deficiência, com idade entre 18 e 59 anos, e sem retaguarda familiar. Hoje, dez acolhidos residem no local.

A segunda unidade visitada foi o Centro-Dia de Referência para Pessoas com Deficiência, localizado no Bairro Vilas Boas. A nova unidade, inaugurada em 2018, também atende pessoas na faixa etária de 18 a 59 anos, além de ser um ponto de apoio para os familiares. No momento, o local conta com 11 idosos, além de atender 82 famílias de pessoas com deficiência.

“Nossos servidores têm feito um trabalho de excelência. O amor que eles dedicam a essa atividade faz toda a diferença e a gente preza muito pelo atendimento a esses usuários, respeitando as diferenças e necessidades de cada um. Apesar da pandemia, a qualidade dos nossos serviços se mantiveram. Prova disso são os exemplos de superação que encontramos entre os nossos acolhidos”, pontuou a vice-prefeita.

Desempenho

A secretária Mariana Neris elogiou o olhar humanizado e o empenho da gestão em construir uma política pública social de qualidade. “Pude comprovar que aqui os serviços voltados para a população mais vulnerável são feitos com excelência. A Residência Inclusiva e o Centro Dia, que hoje está reordenado para atender a população em situação de rua, demonstra uma qualidade de atendimento que a gente vê pelos depoimentos dos usuários. Parabéns ao município de Campo Grande, que tem sido referência para nós nesta visita e pode ser um caso de sucesso para outros municípios do país”, frisou Mariana.

Também participaram da visita, a superintendente de Proteção Social Especial, Tereza Cristina Miglioli, técnicos da SAS e os defensores públicos do Estado, Débora Maria de Souza Paulino e Mateus Augusto Sutana e Silva, além da Primeira Subdefensora geral, Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira.