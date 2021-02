Motociclista morre após colidir moto em trator

Um jovem identificado como Felipe Matos de Souza de 24 anos morreu na manhã desta sexta-feira (19), após colidir sua motocicleta com um trator na BR-060 em frente ao Posto Martinelli. O motociclista foi socorrido com traumatismo craniano e encaminhado para o Hospital Dona Elmiria Silvério Barbosa, mas não resistiu aos ferimento.

Felipe seguia para empresa Rio Pardo Bioenergia onde trabalha quando colidiu na traseira do trator com guincho. A PRF está no local para serem tomadas devidas providências.

Com informações do Sidrolândia News