Governador anuncia que todas as escolas estaduais serão reformadas

Todas as 356 escolas estaduais de Mato Grosso do Sul passarão por reformas e melhorias até o final do ano que vem. O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja, nesta sexta-feira (19), durante a solenidade para assinatura da Ordem de Serviço da construção do Complexo Poliesportivo e da reforma da Escola Estadual Coronel Lima de Figueiredo, em Maracaju.

O secretário Eduardo Riedel, que também participou da solenidade, reforçou que o privilégio experimentado hoje por Maracaju, será levado a todas as escolas da Rede Estadual de Ensino. Segundo ele investir em educação é sinônimo de desenvolvimento. Criada em 1929, a Escola Estadual Coronel Lima de Figueiredo completa 92 anos de existência neste ano de 2021, e receberá investimentos de mais de R$ 3 milhões.

O Projeto de reforma prevê a adequação da escola às normas vigentes de acessibilidade, segurança contra incêndio e pânico e normas sanitárias. Serão reformadas a cobertura, a rede elétrica, rede de ar condicionado, muros novos, reforma de pisos, esquadrias e rede hidráulica.