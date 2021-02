Análise de coloração pessoal

Entenda como as colorações podem valorizar sua beleza e melhorar sua autoestima

Sabe aquela cor que você se sente sempre linda quando usa? E aquela outra que não fica bem de jeito nenhum? Tudo isso tem a ver com a sua cartela de coloração pessoal! A partir dela, é possível saber quais as cores e tons que mais harmonizam com você e realçam sua beleza natural.

Análise de coloração ou colorimetria é um teste que se faz para descobrir as cores que harmonizam com suas cores naturais, ou seja, com o subtom da pele. A consultora de imagem Tatiani Mattos, de 35 anos, há dois anos se dedica a ajudar pessoas a encontrarem as cores que valorizam suas características físicas e escolherem o look perfeito.

“A coloração é um efeito físico, onde a iluminação bate na cor que estamos usando, como por exemplo, roupas, acessórios, cor do cabelo, maquiagem, esmalte e reflete no nosso rosto. Analiso inicialmente as características físicas, uso tecidos apropriados que mostram a reação da pele e a personalidade de cada cliente”, explica.

De acordo com Tatiani, o autoconhecimento é libertador! Quanto mais você entende e aceita o que te valoriza, mais satisfeita e feliz você fica! Então, a coloração te ajuda nesse processo de autoestima.

“Aqui são levados em consideração os traços do rosto, cor dos olhos, sobrancelhas, cabelo, entre outros detalhes. Investir nas cores certas pode garantir um rosto mais iluminado, com traços equilibrados até mesmo suavizar a textura da pele”, ressalta.

A consultora de imagem explica que cores que não favorecem muito uma pessoa podem ressaltar detalhes indesejáveis, deixando o rosto “apagado” e causando um aspecto desproporcional.

“As cores possuem o poder de transmitir uma mensagem e são um dos primeiros elementos notados no seu visual. Por isso, compreender como as cores se comportam faz toda diferença na imagem pessoal”, evidencia.

Quando a mágica acontece

As diferentes cores e os tons dos tecidos que especificam as estações, assim como das nossas próprias peças, criam mudanças gritantes e impressionantes. Quando identificamos a nossa estação e a cartela correspondentes, encontramos as cores e os tons que funcionam melhor com as nossas cores. É como uma luz boa iluminando a gente o tempo todo.

“O teste é realizado em ambiente que seja bem iluminado com luz natural ou artificial correta, posiciono a cliente sem maquiagem e de cabelo preso de maneira que essa luz natural reflita na sua frente, colocando um material com tecidos de cores diferentes próximo ao rosto, para observar o efeito que cada cor surtirá na pele”, esclarece.

Histórias que marcaram

Tatiani já realizou mais de 150 colorações e em cada uma delas traz no coração histórias que emocionam. Segundo ela, algumas pessoas chegam até ela muito resistentes e até desconfiam da veracidade dos resultados, e devolver a autoestima de suas clientes é algo gratificante para a profissão.

“Não é uma pessoa, uma roupa, é uma história, toda uma bagagem. Uma cliente que me marcou muito falava que a mãe ensinou que misturar cores era coisa de gente fresca, de gente aparecida, que quanto mais básico e neutro melhor, que passava mais força, seriedade, então ela trouxe essa carga com ela. Fomos fazendo as cores e eu lembro de que escorriam lágrimas dos olhos dela, porque ela percebeu que era bonita, que tinha uma beleza iluminada, era uma cartela brilhante e aquilo estava muito guardadinho no fundo dela”, relembra.

Processos lindos em que as pessoas se redescobrem a partir das cores. “Cada pessoa tem o seu colorido. Quando elas entende esse processo é muito gratificando, para mim como profissional e principalmente para aquela pessoa que está vivendo”, finaliza.

