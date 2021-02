Prazer pelo bordado levou Tata a criar seu próprio negócio

Os bordados elaborados por ela são uma opção de presente original e delicado

Em meio à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), Tais Karoane Marcolino, 21 anos, a “Tata”, encontrou no bordado uma fonte alternativa de renda e um hobby prazeroso para passar o tempo. Por meio de um perfil no Instagram, a jovem compartilha os bordados confeccionados para presentear pessoas amadas.

Os Bordados da Tata tiveram início há oito meses quando a empresa onde a estudante trabalhava suspendeu o contrato de serviço. No local, Tais também tinha o costume de vender pães de mel para os funcionários. Em razão dessa situação, ela relata que decidiu buscar outra alternativa para ganhar dinheiro. “Eu não fazia ideia do que fazer, então comecei a pesquisar, achei alguns vídeos fantásticos sobre bordados e decidi comprar os materiais para dar início nesse projeto”, conta.

Após ver os vídeos, Tata preparou os primeiros bordados e com o incentivo das amigas resolveu investir no ofício. “O primeiro bordado que fiz já era de uma encomenda. O Instagram tem um alcance bem alto, então muitas pessoas começaram a chegar e fazer pedidos, até mesmo de outros estados”, fala.

Os bordados são na maioria das vezes inspirados em fotografias que os clientes mandam para Tais. Com a imagem em mãos, ela cria o desenho, que pode ser colorido ou não, além de trazer detalhes de flores, ramos, corações e frases. No perfil da rede social, a descrição “bordados feitos à mão com muito amor” já indica o que os interessados podem esperar do serviço.

Por meio do trabalho, Tais revela que sempre recebe várias mensagens de pessoas encantadas com o trabalho feito de linha e agulha. “As mensagens são muito carinhosas, pois os clientes chegam em mim dizendo que se apaixonaram pelo meu trabalho e tem a vontade de ter um bordado. Alguns apenas vêm me elogiar e isso para mim significa muito”, afirma.

Muito além de uma renda complementar, o bordado também significa um momento de relaxamento e prazer que a artista tem. “Eu fico entretida no meu espaço, nos meus pensamentos, eu me acalmo e nem vejo o tempo passar. Não é um trabalho cansativo mas sim muito prazeroso. Eu consigo sentir a satisfação dos outros por meio disso e nada me deixa mais feliz que saber, que alguém amou um bordado que fiz. O reconhecimento é a melhor parte”, finaliza.

Serviço:

Para conhecer estes e outros trabalhos incríveis e delicados da Tais entre em contato com ela por meio do perfil @bordados.da.Tata no Instagram. As encomendas podem ser realizadas também por meio do WhatsApp (67) 98179-9180.

(Jéssica Vitória e Bruna Marques)

