Senado vota PEC Emergencial na próxima semana, diz Pacheco

Na tarde desta quinta-feira (18), o ministro da Economia, Paulo Guedes, almoçou com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Conversaram sobre o comprometimento das Casas em aprovarem as pautas econômicas prioritárias, sendo a primeira delas a PEC do Pacto Federativo, que tramita no Senado. Guedes deixou o encontro muito otimista com o que ouviu, principalmente de Pacheco, que precisa dar o pontapé inicial na agenda econômica.

”Ficou ajustado que, dentre muitos [projetos] que vamos pautar na semana que vem, será pautada a PEC Emergencial. O parecer será apresentado pelo senador Marcio Bittar de hoje até segunda-feira (22). A aprovação pelo Senado permitirá, através de uma cláusula de orçamento de guerra, uma cláusula de calamidade, que se possa ter a brecha necessária para implantar o auxílio emergencial” disse Pacheco.

(Com informações: Agência Senado)