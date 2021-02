Governo Federal reduz imposto na importação de bicicletas

Alíquota vai de 35% para 20%

A Câmara de Comércio Exterior barateou o custo para importar bicicletas. A alíquota do imposto de importação do produto caiu de 35% para 30%. A redução foi publicada nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União.

De acordo com o documento, o imposto será reduzido novamente para 25% a partir de julho. Depois de 31 dezembro, sofrerá novo corte, para 20%.

“Atualmente o Imposto é de 35%. A CAMEX deliberou por diminuí-lo. Publicará no DOU: para 30% em março/21; para 25% em julho/21; e para 20% em dezembro/21”, postou Bolsonaro.

(Com informações: Poder 360)