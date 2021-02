PRF apreende 307 Kg de maconha no interior

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quarta-feira (17) um veículo com 307,7 Kg de maconha. O caso ocorreu em Água Clara, a 187 km de Campo Grande.

A apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-262 quando os policiais tentaram abordar um Ford/Ecosport, com placas de Rio Verde (GO). O condutor do veículo não parou e fugiu do local.

Após acompanhamento tático, o suspeito abandonou o veículo nas margens da rodovia. Buscas foram realizadas, mas o homem não foi localizado.

O automóvel e o ilícito foram encaminhados para a Polícia Civil em Água Clara (MS).

