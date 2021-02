Compra da Sputnik e da Covaxin será feita nesta semana, diz Pazuello

Em reunião com os 27 governadores nesta quarta-feira (17), o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, disse que vai assinar o contrato para a compra das vacinas russa Sputnik V e da indiana Covaxin ainda nesta semana. As primeiras doses devem chegar a partir de março.

No encontro, o ministro detalhou que o total de imunizantes que o governo vai receber entre fevereiro e julho é de pouco mais de 230 milhões de doses. De acordo com Pazuello, no pacote estão vacinas do Butantan/Sinovac (77 milhões), AstraZeneca/Fiocruz (112 milhões), Covax Facility (10,6 milhões), Instituto Gamaleya (10 milhões), e Bharat Biotech (20 milhões).

A grande demanda dos governadores é a falta de doses para vacinar o primeiro grupo do Plano Nacional de Imunização contra a covid-19, composto por profissionais de saúde e idosos. Mas ainda não há imunizantes suficientes, fazendo com que muitas cidades, entre elas Rio de Janeiro, Salvador e Cuiabá, parassem a aplicação.

Também nesta quarta-feira, o Butantan disse vai antecipar em um mês a entrega de 54 milhões de doses da vacina contra a covid-19 ao Ministério da Saúde. Este segundo lote será totalmente entregue até o fim do mês de agosto. O primeiro lote, de 46 milhões de doses, será disponibilizado ao governo federal até o mês de abril, como previsto em contrato.

A partir do dia 23 de fevereiro o Butantan vai liberar ao Ministério da Saúde um total de 426 mil doses de vacina por dia. Para isso, a equipe que trabalha no laboratório foi ampliada de 150 para 300 funcionários.

