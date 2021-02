Dois anos após estreia “As invenções de Akins”, continua surpreendendo

“As Invenções de Akins”, do cineasta campo-grandense, Ulísver Silva, continua a ganhar espaço dois anos e três meses depois do seu lançamento. Desta vez, o curta foi selecionado para dois festivais internacionais online o TMFF – The Monthly Film Festival, que é de Glasgow, United Kingdom (Reino Unido), selecionado para a categoria “Melhor Trailer” em Dezembro de 2020 e no Monthly Indie Shorts (com organizadores de diversos países) está concorrendo agora nas categorias Melhor Curta, Melhor Trailer e Melhor Pôster. O resultado será divulgado no final de fevereiro.

Ambos os festivais acontecem mensalmente e de forma online. Akins e os concorrentes pode ser visto em https://tmff. net/december-2020-nominees-announced/ e a partir desta semana no https://tmff.net/movies/ the-inventions-of-akins-trailer/

O produtor, diretor, roteirista e cineasta, inscreveu o curta em festivais e mostras e mais resultados devem aparecer. Lançado em meados de outubro de 2018 no Youtube e no UCI do shopping Bosques do Ipês, “As Invenções de Akins” está disponível no YouTube, Vimeo e em uma plataforma privada de streaming.

Conforme, Ulísver, o curta vai ganhando vida própria, e gerando novas discussões e sempre repercute positivamente após assistirem. Aliás, vai virar uma série, mas não agora. Neste ano Ulísver segue aumentando sua experiência. “Cheguei a conclusão de não fazer a série ainda, é bem mais viável esperar e fazer um longa. Aliás, o longa já passou por pesquisa e temas. Com a pandemia, o foco foi reforçado na escrita e o reteiro ficou pronto”, revela Ulísver que passou 2020 todo reescrevendo o roteiro e elaborando uma lista de com fontes alternativas aos editais no Brasil para deixar pronto e encaminhar.

A perspectiva ainda é continuar refinando tudo que escreveu e começar a “guerra” para conseguir recursos para produção e execução da obra. “Não me preocupei com filmagens até porque o foco foi escrever. Então, tendo a perspectiva da vacina e parte da população vacinada, provavelmente já terei os recursos para iniciar a próxima etapa”, avalia.

