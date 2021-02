Participantes do ‘BBB21’ terão encontro com psicóloga semanalmente

Os participantes do “Big Brother Brasil 21” são acompanhados a todo momento por uma equipe médica em caso de emergência. E, agora, os encontros com a psicóloga serão semanais. O anúncio foi feito pela voz do Big Boss, após um alerta de “atenção” no confinamento ontem.

“Atenção: Toda quarta-feira, a psicóloga estará disponível para conversar com todos da casa”, disse. O caso mais recente de consulta com a psicóloga foi solicitado por Caio. O fazendeiro, que foi o último anjo, achou a esposa esquisita no vídeo que era para tranquilizá-lo. O participante entendeu que tinha algo de errado com a família e estava decidido a deixar o jogo. Após a sessão com a psicóloga, o confinado voltou para o convívio com os colegas.

Karol Conká, no auge da briga com Lucas, também ameaçou desistir do programa. A cantora disse que não queria ser vista como a “louca do rolê” em sua passagem pelo programa. Ficou mais calma depois da consulta.

(Confira mais na página B3 da versão digital do jornal O Estado)

