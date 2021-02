Clube Sesc de Leitura discute “Bagagem” de Adélia Prado

O Clube Sesc de Leitura promove no sábado (20) encontro virtual para discutir a obra “Bagagem” da escritora brasileira Adélia Prado. O evento conta com a participação de Daniel Abrão, Doutor em teoria da Literatura pela UNESP e professor efetivo da UEMS.

O livro é considerado uma das principais obras de poesia publicadas por mulheres nas últimas décadas, A obra aborda assuntos como a condição feminina, o amor, as relações familiares e o cotidiano da vida de forma lírica e suave.

Bagagem foi publicado em 1976 por indicação de Carlos Drummond de Andrade em um evento que reuniu importantes intelectuais como Clarice Lispector, Juscelino Kubitscheck e Antônio Houaiss. Bagagem chama a atenção da crítica pela originalidade e pelo estilo.

Clube Sesc de Leitura

O encontro é realizado uma vez por mês. Para acessar pelo celular, baixe gratuitamente o app Meet. A plataforma comporta até 100 participantes por vez.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena 2270 – Centro, Campo Grande – MS. Acompanhe as ações do Sesc no site sesc.ms Informações pelo telefone (67) 3311-4417.

Veja Mais:

Defesa Civil aponta estragos da chuva e tendência de tempo firme para os próximos dias