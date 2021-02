Defesa Civil aponta estragos da chuva e tendência de tempo firme para os próximos dias

O volume de chuva dos últimos dias em Mato Grosso do Sul causou estragos em diversas regiões. O município de Corguinho foi um dos mais afetados, e até a tarde desta quarta-feira (17) registrava 250 pessoas isoladas na região do Formiga e Boa Sorte, além de quatro pontes municipais destruídas pela força da água.

De acordo com o coordenador estadual de Defesa Civil, Cel. Fábio Catarinelli, essa é a primeira vez que a instituição registra a situação de transbordamento dos córregos do município. “Consultamos o Cemtec e com a tendência de estabilização do tempo para os próximos dias, o momento é de levantamento de danos, para então ser decretada a situação de emergência no município e posteriormente em âmbito estadual”.

Mesmo com a tendência de redução das chuvas para os próximos dias, Catarinelli afirma que a Defesa Civil seguirá acompanhando outras áreas afetadas pela chuva ou que possuam histórico de desastres naturais, como o caso da cratera de Nova Andradina que está normal, e municípios como Corumbá, Amambai, Miranda e Aquidauana.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aquidauana, Mário Ravaglia, a situação por lá está sob controle até o momento. “O pesado foi a chuva das últimas 48 horas que registramos 215 milímetros. Temos notícias que está descendo muita agua de Corguinho e Rochedo, mas está sob controle, o rio está com 694 cm e subindo lento. Hoje (quarta-feira) ainda não choveu e no momento temos sol, mas está nublando. Seguimos monitorando”, afirma.

Dados de climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia já apontavam que o volume de chuvas ficaria acima da média histórica para fevereiro, que é de 150 a 200 milímetros. O esperado para todo mês varia entre 200 a 230 milímetros, com possibilidade de a região do bolsão ser a mais chuvosa.

Segundo o meteorologista Nathalio Abraão, os locais onde mais choveu foi Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Rio Verde, Santa Rita do Pardo, Campo Grande e Corguinho. Conforme o especialista apenas a região sul do Estado segue com estiagem. “Faltando chuva em toda a região sul. Somente 20% do esperado. Isso acaba contribuindo para a colheita da soja”, explica.