PMA autua infrator por desmatamento e exploração de madeira ilegalmente

Um homem, de 58 anos, foi autuado nessa sexta-feira (13) após supressão ilegal de 4,19 hectares de vegetação nativa de cerrado, por Policiais Militares Ambientais de Bela Vista em uma fazenda localizada em 40 km do município. Com isso, o infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

O desmatamento que ocorrera há algum tempo estava com plantio de pastagem de pastagem e criação de gado bovino na área. Foi utilizado aparelho de GPS para aferição da área alterada. Os Policiais verificaram ainda, que parte da madeira e galhadas proveniente da vegetação retirada ainda se encontrava em amontoados no local e a maior parte já havia sido explorada ilegalmente. As atividades foram interditadas.

O infrator, residente em Bela Vista, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.300,00. Ele também responderá por crime ambiental com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.