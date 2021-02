Sem novas doses, Prefeitura de Campo Grande pode suspender vacinação contra COVID

Sesau informou que para uma nova etapa a partir de domingo (14) é necessário ter mais uma remessa

Sem a previsão do repasse de novas vacinas contra a COVID-19, Campo Grande pode suspender a vacinação hoje (13). A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) se reuniu na manhã de ontem (12) para definir como será feita a imunização em idosos de 80 a 89 anos, que ainda podem recorrer aos postos de saúde neste sábado, conforme previsto pelo calendário.

Conforme a Sesau, a programação de vacinação a partir de domingo (14) até o dia 27 deste mês depende de novas remessas. Segundo a pasta, a prioridade no momento é garantir que a segunda dose das vacinas seja aplicada nas pessoas que já estão em processo de imunização. De acordo com a Sesau, Campo Grande já vacinou 38% das 51.553 pessoas do público prioritário.

Cerca de 19,9 mil pessoas já receberam os imunizantes contra o novo coronavírus. Destas, 4,1 mil profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à doença já tomaram a segunda dose da vacina, bem como idosos e pessoas institucionalizadas.

A vacinação contra a COVID-19 teve início no dia 19 de janeiro na Capital, exclusivamente para trabalhadores da saúde, idosos asilados, pessoas com deficiência com mais de 18 anos institucionalizadas e pessoas com mais de 80 anos. A aplicação das doses é feita no município em 55 unidades de saúde, das 13h às 17h, de segunda a sábado.

Em relação ao drive-thru, hoje o local funciona das 7h30 às 17h30, sem intervalo para almoço. Não é necessário fazer agendamento para que a pessoa seja atendida. Sábado é destinado para quem não se vacinou durante a semana.

