Motociclista é atingido por bala perdida e acaba na Santa Casa

José Rodrigues dos Santos, 34, foi atingido por um tiro de bala perdida enquanto seguia de moto na madrugada deste sábado (13) pela avenida Coronel Antonino, região do bairro Nova Lima, no norte de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, o rapaz contou à polícia que seguia pela via, por volta das 5h30, próximo a rotatória do Nova Lima, quando percebeu que foi ferido por um disparo no dorso.

Ao perceber que foi atingido, conseguiu se deslocar sozinho para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Nova Lima em busca de atendimento. Posteriormente, foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande para retirada do projétil.