Vendas do varejo caem 6,1% em dezembro ante novembro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou, nesta quarta-feira (10), a queda de 6,1% nas vendas do comércio varejista em dezembro ante novembro, na séria com ajuste sazonal. Conforme comparação com dezembro de 2019, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 1,2% em dezembro de 2020.

As vendas do varejo restrito acumularam alta de 1,2% no ano de 2020. Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas caíram 3,7% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal. Na comparação com dezembro de 2019, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 2,6% em dezembro de 2020. As vendas do comércio varejista ampliado acumularam queda de 1,5% no ano de 2020, segundo o IBGE.