Especialistas recomendam vacina da AstraZeneca para adultos

O Grupo de Assessoria de Especialistas em Imunização (SAGE, na sigla em inglês), que aconselha a OMS (Organização Mundial de Saúde), recomendou a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca para todas as pessoas acima de 18 anos, idosos incluídos.

Além disso, o grupo afirmou, durante entrevista coletiva virtual, que esse imunizante pode ser aplicado inclusive em países com outras variantes do vírus. Diretor do SAGE, Alejandro Cravioto afirmou que a vacina mencionada de fato parece ter redução na eficácia em casos leves e moderados da OMS.

Mas a entidade acredita, com base nos dados disponíveis, que esse imunizante mantenha o impacto para evitar casos graves da covid-19, de acordo com a diretora do Departamento de Imunização, Vacinas e Biológicos da OMS, Kate O’Brien.

(Com informações: Notícias ao Minuto)