MS diminui horário do toque de recolher em cidades com menos riscos

Campo Grande é classificada com bandeira amarela e o toque de recolher mudará para 23h às 5h

A partir desta quinta-feira (11), Mato Grosso do Sul passa a ter dois horários de toque de recolher, conforme a situação epidemiológica de cada município. Os secretários de Saúde Estadual e Municipal esclareceram duvidas no Drive-Thru do Parque Ayrton Senna na tarde desta quarta-feira (10).

”Posso dizer que me reuni hoje com o comitê do prosseguir e com os setores comerciais e, a partir do decreto que será publicado amanhã, em Campo Grande e outros municípios, será aderido o Decreto Estadual para que o toque de recolher seja ampliado para 23h em cidades com bandeiras verde, amarela ou laranja.” Explicou o Secretário de Saúde Estadual, Geraldo Resende.

Na prática, os 49 municípios que estão com melhor desempenho no enfrentamento da pandemia irão usufruir de uma hora a menos de toque de recolher. Entre esses municípios estão os cinco na faixa amarela – Coxim, Paraíso das Águas, Rochedo, Jaraguari e Ribas do Rio Pardo – e os 44 na faixa laranja, como Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Os outros permanecem com toque de recolher às 22 horas. A determinação consta no Decreto 15.604, que foi assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo secretário Geraldo Resende (Saúde), e será publicado no Diário Oficial.