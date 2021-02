Dezenove estabelecimentos da Capital apresentam preços abusivos

Pelo menos 19 mercados da Capital apresentam preços abusivos nos produtos de higiene pessoal e limpeza, segundo um levantamento realizado por pesquisadores da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS).

A pesquisa foi realizada do dia 14 de janeiro a três de fevereiro em 379 mercadorias. Foram detectadas diferenças percentuais que vão de 0,17% a 300,50%, informações que, por si só, reforçam que o consumidor pesquise antes de comprar.

A menor variação, 0,17 por cento, foi verificada em relação ao desinfetante líquido Minuano de 2 litros, que nos atacadistas Fort (rua Valparaíso, bairro Guanandi) e Assai (avenida Duque de Caxias, bairro Santo Antonio) pode ser encontrado por R$ 5,99, enquanto no Atacadão (avenida Coronel Antonino) é vendido por R$ 5,98.

Já o maior índice, 300,50%, foi do aparelho de Depilação Gilette Prestobarba Ultragrip Rosa 2 unidades, encontrado no Supermercado Nunes (avenida Júlio de Castilhos – Jardim Aeroporto) por R$ 15,98 e no supermercado São João (avenida Arquiteto Vila Nova Artigas – Aero Rancho) por R$ 3,99.