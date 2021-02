Delinha é vacinada contra covid-19: ‘Feliz e esperançosa’

Aos 84 anos, Delanira Pereira Gonçalves ganhou na tarde desta quarta-feira (10) o imunizante no sistema de vacinação drive-thru instalado no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho. Delinha, aos 64 anos de carreira, ficou impressionada com a fila da vacina.

“Espero que todo mundo tome a vacina e continue se cuidando. Tenho saudade dos sábados e domingos quando tinha apresentações, saudades também de tomar uma ”aguinha” e tocar.” diz a cantora de Mato Grosso do Sul.

Sobre as pessoas que ainda estão na fila de espera da vacina, ela passa confiança ”É quase a mesma coisa que a vacina da gripe. Vai demorar até todos serem vacinados, mas tenho esperança de que tudo volte ao normal.”

Participaram do evento também, o Secretário de Saúde Estadual, Geraldo Resende e o secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho, para falarem sobre a diminuição do toque de recolher em cidades com menos riscos de contágio da Covid-19.

Planejamento

O secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho, acredita que na última semana, cerca de 26 mil pessoas foram vacinas. ”Nos próximos 10 dias, aplicaremos a 2º dose da vacina para profissionais da saúde e hoje estamos vacinando idosos acima dos 85 anos. Esperamos que até sábado (12), todos os idosos acima dos 85 anos estejam imunizados em Campo Grande.”

”O sistema de vacinação rápida e o cadastro prévio facilita a logística e ajuda a organizar a segunda dose da vacinação. Nessa semana, ainda é livre a demanda espontânea. Com o demanda mais densa, em públicos mais jovens, passaremos a fazer agendamentos e abrir outros centros, como é o caso do polo no Ginásio Guanandizão.” Completa.