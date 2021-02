Cinema ao ar livre surge em comunidades pobres de Campo Grande

Trabalho voluntário passou o filme ”O Rei Leão” por meio de um telão

O projeto social ‘‘Cinema da Comunidade’‘, foi recebido nesta terça-feira (9) de braços abertos por crianças e famílias que moram na região do Jardim Canguru, no extremo sul da Capital. O projeto levou para moradores da Comunidade Só Por Deus, a sensação de um cinema ao ar livre com a transmissão de filmes e vídeos educativos.

A auxiliar de cozinha Carolina, 27, conta que levou as filhas de três, cinco e sete anos, e todas ficaram felizes. ”Elas ficam mais calmas. Ultimamente as crianças ficam muito dentro de casa esperando as aulas voltarem, e o projeto facilita o nosso dia-a-dia. Estamos esperando o próximo.”

Na tarde de ontem (9), o trabalho voluntário de amigos e profissionais reproduziram o filme ”O Rei Leão” em um telão, serviram refrigerantes e pipoca para fazer o evento acontecer no meio da comunidade, e levar distração e vídeos educativos para cerca de 50 pessoas da comunidade.

”Queremos levar esse projeto também para outras periferias aos domingos e, pelo menos, duas vezes ao mês. Buscamos a interação social e também educativa dentro das comunidades” esclareceu Bruno Nóbrega, professor de educação física e um dos idealizadores da ação.