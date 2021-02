‘Cinema da Comunidade’ exibe filme para crianças do Jardim Canguru

Nesta terça-feira (9), o projeto social “Cinema da Comunidade” reproduz o clássico filme da Disney ”O Rei Leão (2019)”. O objetivo é levar conhecimento e lazer para as famílias em situação de vulnerabilidade social e que moram no Jardim Canguru, região sul de Campo Grande.

A expectativa é de que 40 crianças sejam atendidas na estreia do projeto idealizado pela SUBEA (Subsecretaria do Bem-Estar Animal). Além do filme infantil, haverá a apresentação de um vídeo sobre a questão do bem-estar animal e maus-tratos, entre outras assistências.

Serviço: O evento começa à partir das 17 horas, na R. Araraquara, 206 – Jardim Canguru.