Sem folia na rua, Prefeitura prepara lives para o carnaval

Com os bailes e bloquinhos de carnaval vetados no Mato Grosso do Sul, devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Campo Grande prepara lives musicais para não deixar a data passar em branco. As atrações serão transmitidas de 11 a 16 de fevereiro através do canal da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) no Youtube.

O Projeto Quatro Estações Especial de Carnaval traz para a população apresentações musicais com muito samba, pagode, axé, além das famosas marchinhas.

O grupo Só Por Elas abre a programação de lives na quinta-feira (11) com composições próprias que prometem animar o público. Na sexta-feira (12) tem roda de samba com o cantor Chokito que garante que a noite será de “muita alegria, mas cada um na sua casa”.

Para o sábado (13), o tradicional Cordão Valu anima os foliões com as marchinhas e samba do Edir Valu e Marta Cel na voz. A transmissão ocorre simultaneamente no canal do Youtube da Sectur e Valu. “Alegria e brincadeiras de carnaval estão programadas para esta festa on-line”, enfatiza Silvana do Cordão Valu. Ainda neste dia participam a Liga das Escolas de Samba (Lienca) e da Bateria da Escola de Samba da Igrejinha.

O cantor Robertinho Meneses fecha o domingo (14) com os sucessos Lamparina e Fica caladinha. “Na live do domingo, faremos um passeio pelo bom pagode, para você se divertir sem sair de casa”, diz Robertinho.

A semana começa com muito samba no pé na segunda-feira (15). A cantora campo-grandense Juci Ibanez traz composições próprias e de outros artistas que irão alegrar a noite.

Encerrando a programação na terça-feira (16), o Cordão Valu volta a se apresentar, mas dessa vez junto com as sambistas do Grupo Sampri.

Veja Mais:

* Inflação desacelera e sobe 0,25% em janeiro