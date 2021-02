Inflação desacelera e sobe 0,25% em janeiro

Em 12 meses, alta é de 4,56%

A inflação oficial no Brasil subiu 0,25% em janeiro de 2021. É a menor alta registrada desde agosto de 2020. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi divulgado nesta terça-feira (8) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A alta foi menor em janeiro do que em dezembro, quando houve aumento de 1,35%. Nos últimos 12 meses, a inflação acumula alta de 4,56%. A meta oficial para inflação é terminar o ano com taxa de 3,75%. No último Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, o mercado financeiro projetou a expectativa para a inflação em 3,6% no ano.

Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, 7 tiveram alta em janeiro. A maior variação (1,02%) e o maior impacto (0,22 pontos percentuais) vieram do grupo alimentação e bebidas.

A segunda maior contribuição para o crescimento do indicador (0,08 p.p.) veio dos transportes, que subiu 0,41% em janeiro. E a 2ª maior alta no mês foi dos artigos de residência (0,86%).

Os preços do grupo habitação caíram em relação ao mês anterior (-1,07%). Foi o grupo que teve maior impacto negativo no índice (-0,17 p.p.).

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 30 de dezembro de 2020 a 28 de janeiro de 2021 (referência) com os preços vigentes no período de 28 de novembro a 29 de dezembro de 2020 (base). Veja mais notícias sobre economia.

(Com informações: Poder360)