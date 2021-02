PRF apreende veículo com 502kg de maconha; suspeito fugiu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 502 kg de maconha na segunda-feira (08), em Nova Alvorada do Sul, a 110km de Campo Grande. O motorista do veículo fugiu e ainda não foi localizado.

A apreensão aconteceu durante fiscalização na BR-163 quando os agentes deram ordem de parada para um veículo VW/Santana com placas de Votuporanga (SP). O condutor do carro não obedeceu a ordem e fugiu em seguida.

Após acompanhamento tático, o homem abandonou e empreendeu fuga a pé. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado.

Dentro do carro, os policiais encontraram diversos tabletes do entorpecente dentro do porta-malas e no banco traseiro. O automóvel com a carga ilícita foi encaminhado para a Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul (MS).

