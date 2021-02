Assaltante de veículos morre em confronto com policiais do CHOQUE

Theilor Tiago Sixtro Ferreira, 20, suspeito de assaltar um veículo na madrugada desta terça-feira (8) foi morto em confronto com policiais do Batalhão de Choque, no início desta manhã, no Bairro Mário Covas, região sul de Campo Grande.

Escondido no quintal de um morador da região, o criminoso apontou a arma contra a equipe policial e não restou alternativa aos agentes, senão neutralizar o agressor com disparos de arma de fogo. Em seguida, o autor foi desarmado e imediatamente socorrido à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Moreninhas, mas não reagiu aos ferimentos e morreu.

B.O

Segundo boletim de ocorrência, a vitima do roubo testemunhou que trabalhava como motorista de aplicativo e estava aguardando uma nova ”corrida”, quando um veículo Volkswagen Gol G4, com pelo menos dois indivíduos, fecharam o trânsito para anunciar o assalto com uma arma de fogo. O rapaz apenas obedeceu e entregou o veículo.

Já na manhã desta terça-feira, às 09h, as equipes da ROTACs (Rondas Ostensivas Táticas e Ações de Choque) receberam a informação sobre outro roubo, desta vez de um Ford K, realizado por três ou quatro autores utilizando também um veículo VW Gol branco na rua Letícia, região da Vila Adelina.

Em buscas pela região, o automóvel foi localizado na Rua Paulo Ubiratan, no bairro Paulo Coelho Machado. Chegando ao local, o veículo estava nos fundos da residência, porém não havia suspeitos no imóvel, apenas a documentação da motocicleta Honda CG 160/Titan, cujo o dono é Alison Teixeira da Silva, 24.

No local indicado, o suspeito confirmou sua participação no crime, indicando ainda a localização do segundo autor Theilor. Onde foi abordado outro suspeito, quem afirmou que Theilor fugiu do local saltando o muro dos fundos, levando o revolver usado para cometer os crimes. Seguindo orientações dos moradores, as equipes evitaram a fuga e prenderam o fugitivo.

O revólver apreendido e armas utilizadas pelas equipes policiais foram apresentadas ao Delegado que coordenou os trabalhos periciais. Já os suspeitos foram conduzidos à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) CEPOL.