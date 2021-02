MS prepara novas PPPs de gás, energia, rodovias e infovias digitais

Após o sucesso da Parceria Público-Privada (PPP) do Saneamento, assinada ontem, o governo do Estado já se prepara para receber investimentos nesta mesma modalidade, nos setores de gás, nos parques estaduais, nas rodovias, infovias digitais e, até mesmo, na construção de um parque de energia renovável nos próximos meses.

A afirmação foi feita pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja, durante a assinatura de transferência dos serviços de esgotamento sanitário dos 68 municípios. O evento aconteceu ontem (5) com a criação da empresa Ambiental MS Pantanal – uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) criada pelo grupo Aegea, vencedor do leilão da PPP da Sanesul no ano passado.

O governador comemorou os resultados consolidados pela PPP e destacou que o processo realizado para a parceria da Sanesul possibilitou a criação de um portfólio que impulsionará e dará maior celeridade nas próximas concessões, sejam elas mediante uma PPP ou até mesmo em uma nova modelagem que se enquadre com as empresas e os investimentos por elas previstos.

Nas rodovias, o destaque fica por conta das regiões de ligação de Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Três Lagoas e Brasilândia. É uma BR mas conecta com MS até Bataguassu. Além disso, Dourados, Maracaju, Itaporã, Sidrolândia e Campo Grande foram alguns exemplos mencionados para receber as

obras.

