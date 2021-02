Governador confirma mudanças de gestão na Seinfra

Mudanças no corpo de secretariado de Reinaldo Azambuja acontecerá após o carnaval

Durante ato de assinatura do contrato da PPP (Parceria Público-Privada) da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) com a empresa Aegea, que aconteceu ontem (5), o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disse que, após o carnaval, vai anunciar diversas mudanças na gestão da Seinfra (Secretaria de Infraestrutura) e em outras pastas. Sem dar nomes ou comentar quem seriam os substitutos, Azambuja apenas disse que após o carnaval os nomes serão divulgados.

Reinaldo disse nessa sexta-feira que as substituições serão amplas, mas sem citar qualquer nome. “Depois do Carnaval, vocês terão os nomes que vão compor. Não será só na Seinfra, nós teremos algumas outras mudanças nas outras estruturas governamentais.” Desde 2019, a Seinfra era comandada pelo vice-governador, Murilo Zauith (DEM), que foi exonerado do cargo a pedido no dia 10 de janeiro. A publicação saiu no Diário Oficial do Estado em 11 de janeiro, assinada pelo governador.

Quem está à frente da secretaria de maneira interina é o adjunto da pasta, Luis Roberto Martins de Araújo, que também estava como diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e teve a função ocupada por Marcio Wagner Katayama.

