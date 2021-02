* Dólar fecha com queda de 1,20%, a R$ 5,384

O dólar comercial fechou esta sexta-feira (5) em queda de 1,20% ante o real, cotado a R$ 5,384 na venda. Na semana, o dólar acumulou desvalorização de 1,66% na comparação com o real.

O dólar caiu e a Bolsa subiu depois que um relatório de emprego pior do que o esperado nos Estados Unidos elevou as perspectivas de mais estímulo econômico na maior economia do mundo, enquanto os investidores reagiam a comentários feitos pelo presidente Jair Bolsonaro nesta manhã.

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, a bolsa brasileira, operava em alta durante o pregão desta sexta-feira (4). Por volta das 17h03 (em Brasília), os ganhos eram de 0,76%, aos 120.169 pontos.

Maiores altas no mercado de ações CSNA3.SA +7,04% R$ 33,29 USIM5.SA +4,33% R$ 13,72 GGBR4.SA +3,84% R$ 24,08 GOAU4.SA +3,2% R$ 10,96 VALE3.SA +3,1% R$ 92,06

Maiores baixas IRBR3.SA -2,95% R$ 6,91 BTOW3.SA -2,63% R$ 84,07 CSAN3.SA -2,13% R$ 78,23 MRVE3.SA -2,05% R$ 19,57 BRKM5.SA -1,99% R$ 29,12