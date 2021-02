Sesau esclarece dúvidas sobre locais e datas de vacinação através do WhatsApp

A campanha de vacinação dos idosos contra a covid-19 começou nesta semana na Capital. Para aqueles que estão “perdidos” com as datas e locais de imunização, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) disponibilizou um canal de atendimento no WhatsApp através do número (67) 98432-7588.

A princípio, o serviço estará disponível de segunda à sexta, das 8h às 11h e 13h às 17h. Após enviar a mensagem, a pessoa receberá algumas orientações e caso as dúvidas não forem esclarecidas no primeiro momento, ela seguirá para atendimento.

O canal criado pela Sesau é exclusivo para atendimento relacionado a perguntas sobre a vacinação da covid-19. Caso o usuário precise de informações sobre outro tema, ele deve procurar a ouvidoria através do número (67) 3314-9955. O canal funciona de segunda a sexta-feira das 07h às 23h e aos sábados e domingos de 06h às 00h.

