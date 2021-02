Mais de 500 agentes da Guarda Civil são efetivados

O prefeito Marquinhos Trad efetivou nesta quinta-feira (4) o tão esperado Plano de Cargos e Salários da Guarda Civil Metropolitana, com o reenquadramento de 533 guardas civis metropolitanos, que da 3ª classe passam a integrar a 2ª classe. A medida, prevista na Lei 358/2019, garante um aumento de 20% no salário base, passando de R$ 1.754,74 para R$ 2.105,69.

Segundo o chefe do Executivo Municipal, além das promoções, também foi assinado o Decreto que transforma o bolsa alimentação, no valor de R$ 294,00, em auxílio. “Isso é a garantia que durante as promoções, eles não vão perder esse direito. Esses decretos garantem o plano de carreira e o benefício de vale alimentação para os 1.077 guardas civis metropolitanos da Capital. É mais uma conquista para esses homens e mulheres que cuidam da segurança da nossa cidade”, reforçou Marquinhos.

Para a Guarda Civil Metropolitana Nélis Vieira Braúna, esse é um momento histórico para a categoria. “Faz dez anos que aguardávamos esse passo. É um divisor de águas na instituição, na minha vida vai fazer muita diferença. É um avanço e um direito nosso que o prefeito Marquinhos Trad nos garantiu durante a sua gestão”, comemorou a servidora.

Ainda durante a cerimônia, o prefeito Marquinhos Trad assinou o compromisso Plurianual para implantação do adicional de periculosidade, que irá tramitar na Câmara Municipal.

De acordo com o Secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, a promoção é o resultado da somatória da apuração do tempo de serviço e da conduta ética e disciplinar dos ocupantes do cargo de Guarda Civil Metropolitano, para fins de classificação visando o enquadramento nas categorias hierárquicas. “O reenquadramento dos servidores da GCM corrige uma distorção desde a edição da lei 4.520, em 2007, quando foi criada a Guarda Municipal”, ressaltou.